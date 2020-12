Diocesi: Venezia, crisi e pandemia non fermano il sostegno alla Caritas nel periodo natalizio

La crisi e la pandemia non fermano il sostegno alla Caritas nel periodo delle festività natalizie. Quella del Patriarcato di Venezia ha ricevuto nei giorni scorsi tante forme di solidarietà. Dai 100 panettoni ricevuti dall’associazione dei panificatori della provincia di Venezia, destinati alle carceri e alle mense (a cui si aggiungono gli altri 200 panettoni acquistati dalla Diocesi per sostenere gli artigiani), fino al dono di 40 mila litri di igienizzante da parte della azienda Mavive da distribuire nelle parrocchie. Lo scorso 18 dicembre, inoltre, la Confindustria di Venezia ha fatto una donazione alla persona del patriarca, il vescovo Francesco Moraglia, di 2000 euro. Un altro gesto di solidarietà è arrivato dal Rotary Club Venezia che ha donato delle card alimentari, per un importo complessivo di 6.150 euro, alle famiglie più bisognose. Ogni card ha un valore di 30 euro e sarà recapitata grazie al lavoro di mediazione degli sportelli della Caritas diocesana. “Sono segni concreti di vicinanza – commenta il direttore della Caritas, diacono Stefano Enzo – che è anche un attestato di stima e fiducia verso il lavoro che il Patriarcato di Venezia attraverso la Caritas sta conducendo nel contesto della crisi economica provocata dall’emergenza pandemica. Siamo profondamente grati a tutti coloro che ci stanno sostenendo: dall’Academy del Venezia, alla Mavive, al Rotary, solo per ricordare le ultime donazioni”.