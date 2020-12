Natale: Acli Molise, a Campobasso il concerto “A riveder le stelle”

Un concerto di Natale – in forma ridotta per motivi legati all’osservazione delle norme anti Covid -19 – come messaggio di speranza e di prossimità attraverso il linguaggio dell’arte. E’ l’iniziativa promossa da Acli Molise insieme ad altre associazioni. Oggi, 23 dicembre, alle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Campobasso, si terrà un breve momento musicale di atmosfere natalizie sulle note di canti della tradizione natalizia e della tradizione spiritual and gospel di Ancient souls sul tema “A riveder le stelle”, con la partecipazione dello zampognista Christian di Fiore. L’incontro ricorda anche le celebrazioni in onore del compositore Ludwig Van Beethoven nel 250esimo anniversario della nascita e il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri che ricorrerà nel 2021.