Coronavirus Covid-19: diocesi Reggio Emilia, collegamenti video con gli ospiti della residenza per anziani di Montecchio

Sarà attivato in occasione del Natale il servizio “Vediamoci” presso la Casa della Carità “San Giuseppe” di Montecchio Emilia. Il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Massimo Camisasca ha chiesto a una società specializzata una possibile soluzione per visitare le persone che vivono nella residenza per anziani. Domani, il presule e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, faranno così gli auguri a tutti gli ospiti della Casa di riposo parrocchiale di Montecchio, in “piena sicurezza”. Si collegheranno agli schermi istallati presso la struttura e inaugureranno un servizio innovativo che risolve definitivamente una problematica che ha causato tanta sofferenza, a causa della diffusione del contagio del Covid-19. La soluzione, ideata da Pam Mobility s.r.l. di Gattatico (Reggio Emilia) e collaudata in questi giorni, consente collegamenti con gli ospiti delle case di riposo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, anche se si fosse all’estero o in viaggio, su diversi dispositivi, tra cui i maxi video 110×64 da 50 pollici. Il software, studiato appositamente per mantenere vive le relazioni fra anziani e famigliari anche in periodi di lockdown, assegna a ogni ospite un codice personale come chiave di accesso per la visione sul maxi video della sua camera. Il sistema di gestione coordinerà le attivazioni secondo gli orari e i modi stabiliti dalla casa di riposo stessa. Qualora non fosse possibile la dotazione fissa in camera, si potranno utilizzare più stazioni video dotate di carrello che permettono agli ospiti una maggiore mobilità.