Diocesi: Ugento-Santa Maria di Leuca, 28 dicembre convegno on line si giovani e formazione universitaria

“Giovani lievito della Città – La formazione universitaria a servizio del bene comune”: è il titolo del convegno on line che si terrà il 28 dicembre alle ore 18:30 per iniziativa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con il Centro Pastorale, la Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, la Parrocchia Maria Santissima Ausiliatrice in Taurisano e Carta di Leuca. “Rifletteremo insieme sulla terza via dell’Università, dove la formazione viene posta a servizio del bene comune – dice don Luca De Santis, Assistente pastorale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – . Ci aiuteranno nella riflessione don Rocco D’Ambrosio docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana e il Consigliere Regionale Donato Metallo che ripercorrerà il suo impegno in favore del volontariato e della città attuato subito dopo la sua laurea. Concluderà l’intervento il vescovo mons. Vito Angiuli che sin dall’inizio del suo ministero pastorale presso la Diocesi di Ugento ha sempre puntato a creare una forte unità tra gli studenti universitari e la loro terra di origine”. L’incontro è aperto a tutti gli studenti universitari della diocesi che svolgono il loro studio in e fuori. Il link della diretta è: https://youtu.be/qwUvptrLD2M