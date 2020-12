Natale 2020: mons. Tasca (Genova), “diamoci una mano per navigare nelle difficoltà di oggi”

“Quanta solidarietà si coglie in questo periodo: tutti siamo chiamati ad alzare gli occhi e vedere, intorno a noi, le esigenze e i bisogni che ci sono”. Lo ha detto mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, incontrando stamani, nel Salone dell’Episcopio, il mondo della comunicazione genovese per rivolgere alla città il messaggio di auguri natalizi. “Certamente siamo tutti nella stessa tempesta in questa situazione di pandemia, ma non tutti siamo nella stessa barca. La barca – ha aggiunto – è diversa, perchè ogni situazione personale è a sè”. Dunque, Mons. Tasca ha invitato alla solidarietà: “Diamoci una mano affinchè tutti possano avere almeno una piccola barchetta per navigare in questa fatica e in questa difficoltà”.

Nella sua riflessione, mons. Tasca ha rilevato l’importanza di fare insieme gioco di squadra di fronte alle difficoltà economiche, sociali e lavorative, rilevate anche nel mondo della comunicazione. L’arcivescovo, ricevendo in questi giorni i rappresentanti del mondo del lavoro per il consueto scambio di auguri natalizi, ha potuto cogliere la forte preoccupazione per la crisi generata dalla pandemia e anche per l’annunciato sblocco dei licenziamenti, prospettati dal prossimo marzo 2021. Infine, una riflessione sulla sua esperienza a Genova: “Dalla mia esperienza in questi cinque mesi ho trovato accoglienza da parte della gente e dei sacerdoti. Mi ritengo fortunato di essere arrivato in questa città. La grande sfida oggi è camminare insieme, insieme trovare delle risposte attraverso il discernimento, per comprendere quale sia il disegno del Signore per la Chiesa di Genova”.