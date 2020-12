Polonia: 100 adozioni a distanza per il centenario di don Blachnicki

L’iniziativa “Adozione a distanza” è “un reale sostegno in un luogo concreto per bambini del Kenya”, affermano gli aderenti alla diaconia missionaria del Movimento Luce e vita che vorrebbero celebrare il centenario della nascita del loro fondatore don Franciszek Błachnicki (1921-1987) aiutando cento bambini africani, orfani o provenienti da famiglie poverissime delle regioni di Tigania, Laare e Homa Bay. “I bambini hanno bisogno di tutto: scarpe, vestiti, alimenti, materiale scolastico e anche di soldi per pagare la retta scolastica”, spiega Ewa Korbut, missionaria che lavora presso l’orfanotrofio Shalom Home. “Molti di loro hanno perso la casa, sono vittime della povertà aggravata ancora dalla pandemia che ha privato i loro genitori della possibilità di lavorare anche solo saltuariamente”, racconta la missionaria, invitando tutti a sostenere con 30 euro mensili uno dei 600 bambini del centro. Per partecipare al programma è sufficiente scrivere all’indirizzo mail adopcja@oaza.pl. In risposta, gli operatori di Luce e vita, invieranno all’interessato un formulario da compilare e tutte le informazioni riguardanti l’adottando. L’adozione a distanza per sostenere un bambino di uno degli orfanotrofi o scuole nelle quali opera la diaconia missionaria del Movimento può essere attuata da persone singole, famiglie, comunità, parrocchie o associazioni.