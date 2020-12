Diocesi: Bari, parrocchia Preziosissimo Sangue in San Rocco domani distribuzione di oltre 100 sacchetti di pasti caldi ai più vulnerabili

Un pasto caldo è un’occasione per far vivere” a chi ne ha bisogno “una vigilia di Natale sentendosi parte di una comunità che è sempre pronta ad accoglierli”. Così don Stefano Trio, vice parroco della comunità Preziosissimo Sangue in San Rocco di Bari, presenta l’iniziativa di domani, quando, dalle 17, saranno distribuiti più di cento sacchetti contenenti pasti caldi, grazie alla collaborazione tra l’azienda Divella Spa, l’Esercito Italiano e la parrocchia barese. Saranno presenti l’amministratore apostolico della diocesi di Bari-Bitonto, Francesco Cacucci, il quale presiederà un momento di preghiera e di benedizione prima della distribuzione dei pasti, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro. A cucinare – recita una nota diffusa dalla diocesi pugliese – il Corporate Chef della F. Divella Spa, Donato Carra, con la collaborazione dei militari dell’esercito della Brigata Pinerolo di Bari, i quali, nel cortile esterno della parrocchia, allestiranno due tende: una dedicata alla cucina da campo, l’altra attrezzata per la distribuzione dei pasti. Questi saranno costituiti da pasta al forno, mozzarelle – donate dal caseificio “La Contadina” – frutta e panettone. “Nel periodo del lockdown ci siamo impegnati molto – continua don Trio – e in questo periodo ancora di più, perché ci rendiamo conto che l’emergenza sanitaria sta mettendo in ginocchio tante famiglie”.