Natale: vescovi della Basilicata, “creare le condizioni per una pronta e duratura ripresa”

“Il Natale è una speranza per tutti, anche oggi, nonostante le limitazioni e le sofferenze causate dalla pandemia”. Ad assicurarlo sono i vescovi della Basilicata, nel loro messaggio per il Natale. “La nostra Regione sta conoscendo da vicino questo dramma che mette in difficoltà le famiglie, le istituzioni e gli operatori sanitari, le piccole e medie imprese, il turismo e l’agricoltura, le parrocchie e la scuola”, scrivono i presuli. “Ci preoccupa la situazione di quanti hanno perso il lavoro o rischiano di chiudere la propria attività imprenditoriale e commerciale”, il grido d’allarme dei vescovi, che invitano “gli amministratori, i politici, le forze sindacali, i soggetti intermedi, i rappresentanti delle imprese e del mondo produttivo a mettere in atto una fruttuosa concertazione onde creare le condizioni per una pronta, decisiva e duratura ripresa economica”. “Gli aiuti finanziari straordinari provenienti dall’Unione europea e dal Governo nazionale siano finalizzati alla realizzazione di progetti strutturali, lungimiranti e incidenti in ordine alla promozione dello sviluppo globale e integrale della nostra Regione”, l’auspicio contenuto nel messaggio. In particolare, “occorre ripensare un servizio sanitario efficiente e moderno, equamente distribuito sul territorio regionale. La competenza e la generosità degli operatori sanitari non bastano: ci vuole un progetto condiviso, compiuto e realizzabile”. “Il progressivo spopolamento dei nostri paesi e la desertificazione economica e giovanile esigono un impegno morale solenne a difesa delle giovani generazioni”, raccomandano i vescovi.