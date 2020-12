Iraq: ministero Immigrazione, apprezzamento per il lavoro del sacerdote padre Boudagh nel rientro di rifugiati nella Piana di Ninive

Il ministero per l’Immigrazione e gli sfollati iracheno ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da padre Salar Suleiman Boudagh, direttore dell’Ufficio per la ricostruzione della Piana di Ninive (sezione nord) in sostegno e assistenza allo stesso ministero per quanto riguarda la chiusura dei campi profughi, il ritorno su base volontaria degli sfollati nella Piana di Ninive e la distribuzione degli aiuti ai bisognosi. Lo rende noto il sito Baghdadhope che cita fonti del ministero. Il ministro dell’immigrazione, Evan Faeq Yakoub Jabro, ha dichiarato che “padre Boudagh ha contribuito al ritorno di 3.000 famiglie sfollate alle proprie zone di origine supervisionando personalmente la distribuzione degli aiuti a queste persone, così come quelli consegnati a più di un migliaio di persone del distretto di Alqosh”. “Un animo nobile”, ha continuato il ministro, “si riconosce nei tempi difficili; ringraziamo lui e la sua squadra perché hanno riportato il sorriso sui volti degli sfollati e riconosciamo il grande ruolo avuto dalla Chiesa e dai sacerdoti nel loro ritorno alle aree di origine”.