Diocesi: Carpi, una delegazione lavoratori Goldoni-Arbos alla messa di Natale in Cattedrale

Una delegazione dei lavoratori della Goldoni-Arbos, che da mesi vivono nell’incertezza del loro futuro professionale, parteciperà alla messa della notte di Natale, giovedì 24 dicembre, alle ore 20 in cattedrale. I lavoratori – si legge in un comunicato della diocesi di Carpi – hanno così accettato l’invito del vicario generale mons. Gildo Manicardi. “Saremo molto lieti – aveva detto – di celebrare insieme la venuta del Signore Gesù tra noi come segno di speranza, un raggio di luce che possa guidare verso una soluzione positiva la situazione dei lavoratori della Goldoni-Arbos”. Il primo incontro tra il vescovo Erio Castellucci e il vicario Manicardi con i lavoratori della Goldoni-Arbos risale al febbraio scorso. Nel corso di questi mesi i contatti si sono mantenuti seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e incoraggiando le parti al dialogo. Resta l’impegno di un prossimo incontro in via di definizione per il mese di gennaio. La diocesi ricorda infine che in queste giornate di festa il vescovo Castellucci ha esortato ogni credente e ogni uomo di buona volontà a farsi “angelo della speranza”, a “non dimenticare e ad accompagnare tutte le persone, che comunicano le loro fatiche, le loro speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali e spirituali”.