Diocesi: Alghero, morto il vescovo emerito Vacca

Morto, ieri pomeriggio, all’età di 86 anni, mons. Antonio Vacca, vescovo emerito di Alghero-Bosa. La camera ardente è stata allestita nella cappella del Seminario arcivescovile di Cagliari a partire dalla tarda mattinata di oggi. La Messa esequiale sarà celebrata nella Basilica di Sant’Elena, a Quartu Sant’Elena, domani mattina.

Mons. Antonio Vacca era nato l’8 agosto 1934, a Quartu Sant’Elena. Dopo aver frequentato il seminario a Cagliari e a Cuglieri, dove si laureò in teologia, fu ordinato sacerdote il 28 luglio 1957. Nel suo ministero è stato docente e vice rettore nel Seminario arcivescovile di Cagliari (1957-1965); viceparroco nella chiesa di S. Ambrogio a Monserrato (1965-1968); parroco fondatore di N.S. delle Grazie a Sestu (1968-1977); parroco della B.V. del Rimedio in San Lucifero a Cagliari (1977-1993). È stato eletto alla sede di Alghero-Bosa il 18 febbraio 1993, ricevendo l’ordinazione episcopale il 21 marzo 1993 dall’arcivescovo Ottorino Pietro Alberti, co-consacranti mons. Pier Giuliano Tiddia e mons. Giovanni Cogoni e facendo ingresso in diocesi il 9 maggio 1993. Dal 31 maggio all’8 settembre 2004, è stato anche amministratore apostolico dell’Arcidiocesi di Sassari. Per motivi di salute, il 29 settembre 2006, il Papa accettò le sue dimissioni, rimanendo amministratore apostolico fino all’ingresso di mons. Giacomo Lanzetti, il 25 novembre dello stesso anno.

La diocesi Ales-Terralba ha espresso la propria vicinanza alla Chiesa di Alghero con il vescovo mons. Roberto Carboni, gli arcivescovi emeriti mons. Antonino Orrù e mons. Giovanni Dettori.