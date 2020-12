Papa Francesco: udienza generale, “non dimentichiamo le persone sole, malate e bisognose”

“Facciamo piacere a Gesù Bambino, se in questi giorni di festa non dimentichiamo le persone sole, malate e bisognose. Basta una telefonata per trasmettere loro un raggio della luce di Natale”. Lo ha detto stamani Papa Francesco durante l’ultima udienza generale prima del Natale, nella biblioteca del palazzo apostolico vaticano, al momento dei saluti ai pellegrini di lingua tedesca. A quelli di lingua portoghese ha ricordato che “se la pandemia ci ha costretti a stare più distanti, Gesù, nel presepe, ci mostra la via della tenerezza per restare vicini, per essere umani”.