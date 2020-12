Cristiani perseguitati: Acs, il 26 dicembre collegamento con mons. Joseph Tobji, arcivescovo maronita di Aleppo

In occasione della festa di S. Stefano, primo Martire cristiano, mons. Joseph Tobji, arcivescovo maronita di Aleppo si collegherà con Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) per parlare dei “fratelli cristiani di Siria, ancora oppressi da dure prove”. “È un modo – afferma Alessandro Monteduro, direttore Acs-Italia – per rinsaldare i legami fra le comunità cristiane italiana e siriana, legami che nessun virus potrà aggredire o indebolire”. Il 26 dicembre alle ore 17.00, cliccando su questo collegamento tramite la piattaforma Zoom, si potrà partecipare a questo evento di solidarietà e spiritualità con Acs e il Giornale.