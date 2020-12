Natale: Caritas Arezzo, pranzo da asporto per le persone in difficoltà

Per Natale la Caritas diocesana di Arezzo consegnerà un cestino con il pranzo natalizio a tutte le persone in difficoltà. L’appuntamento è alle 12 del 25 dicembre, presso il chiostro della basilica di San Domenico, attiguo ai locali della mensa serale. Nel chiostro i volontari accoglieranno gli ospiti offrendo loro un cestino con un menù più ricco del solito. “Un momento di festa che, sia pure in semplicità, rappresenta un’occasione per provare a regalare un momento di serenità e di leggerezza”, spiega Caritas di Arezzo. I pasti saranno offerti dalla famiglia Fazzuoli, proprietaria di due ristoranti di Arezzo.