Scuola cattolica: 542mila alunni, di cui 8.495 con disabilità e oltre 33mila non italiani. Netto divario nord-sud

Sono in totale 542.104 gli alunni delle 7.812 scuole cattoliche paritarie presenti sul nostro territorio: 307.325, ossia il 56,7%, negli istituti d’infanzia; oltre 130mila nella primaria; oltre 57mila nella secondaria di primo grado e oltre 47mila nella secondaria di secondo grado. È quanto emerge dal XXII Rapporto sulla scuola cattolica in Italia “Chiamati a insegnare” (ed. Scholé Brescia 2020) , realizzato come ogni anno dal Centro studi per la scuola cattolica (Cssc) della Cei e presentato oggi nel corso di un webinar. Gli alunni con disabilità sono 8.495; quelli con cittadinanza non italiana 33.219. Il numero complessivo degli insegnanti in servizio, protagonisti del Rapporto, è pari a 50.613. Numero che diminuisce di 2.016 unità rispetto all’anno precedente, ma il calo sembra solo apparente in quanto equivalente alla quota di scuole che non hanno dato risposte. “Nell’insieme – osservano i curatori del Rapporto -, se la crisi pesante dell’ultimo decennio sembra rallentare, rimane il netto divario tra le scuole del Nord e quelle del Sud che presentano numerosi indicatori di grave difficoltà”.