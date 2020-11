Diocesi: Prato, chiude da domani il Museo dell’Opera del Duomo per l’emergenza sanitaria in corso

Il Museo dell’Opera del Duomo di Prato resterà chiuso al pubblico, così come disposto dalle nuove disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, a partire da domani, venerdì 6 novembre, e fino al prossimo 3 dicembre. Sono quindi sospese tutte le visite al ricco patrimonio culturale, storico e artistico contenuto al suo interno.

“Il momento che stiamo vivendo è difficile, chiudere un Museo è sempre un grande dispiacere, ma capiamo la situazione – commenta Claudio Cerretelli, direttore del Museo dell’Opera del Duomo –. Nei mesi scorsi ci eravamo attrezzati per garantire la sicurezza dei visitatori, mettendo in pratica tutti gli accorgimenti necessari, che hanno comportato anche delle spese. Con rammarico chiudiamo il Museo, nella speranza di poterlo riaprire presto”.

La cattedrale di Santo Stefano resterà regolarmente aperta per le celebrazioni, così come sarà possibile ammirare i suoi capolavori. Tra le bellezze custodite nel duomo, ci sono gli affreschi di Filippo Lippi, che saranno visitabili gratuitamente negli orari di apertura della chiesa.