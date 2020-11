Coronavirus Covid-19: Frati minimi di Paola, “calabresi invocano lo speciale patrocinio di san Francesco”

“La nostra terra di Calabria è stata ormai definita zona rossa per il dilagare del coronavirus; in questo tempo di pandemia i suoi abitanti invocano lo speciale patrocinio di san Francesco di Paola, suo celeste patrono”. A scriverlo, in una nota, sono i frati minimi del santuario regionale calabrese di Paola. “O Francesco di Paola, luce della Calabria, ascolta la voce dei tuoi figli che oggi si rivolgono a Te, cittadino di questa terra amata e benedetta dal Signore, perché, come quando eri in vita, tu possa infondere coraggio e speranza”, la preghiera dei frati. “Offri la tua Charitas a chi ha responsabilità pubbliche, a chi ha il compito di insegnare, alle classi dirigenti e imprenditoriali perché si ponga fine al male sociale che trova fertile sviluppo soprattutto tra la gioventù”. I frati proseguono la preghiera: “Accompagna la Calabria verso nuove frontiere di sviluppo e di pace. Essa è la tua culla; in essa operano ancora oggi uomini dediti alla fatica, al lavoro, al sacrificio, essa è la tua patria che attraverso i suoi numerosi emigranti ha saputo diffondere nel mondo i valori plurisecolari della civiltà cristiana”.