Salesiani: Figlie Maria Ausiliatrice Piemonte, l’8 novembre a Montaldo Torinese intitolazione della piazza del Municipio alla beata Maddalena Morano

Domenica 8 novembre la piazza antistante il Municipio di Montaldo Torinese verrà intitolata alla beata Maddalena Morano, maestra elementare ed in seguito suora Figlia di Maria Ausiliatrice (salesiana) “missionaria” in Sicilia. La cerimonia civile si svolgerà secondo le normative anti Covid-19.

“La scelta dell’amministrazione si rivela particolarmente felice – si legge in un comunicato – perché permette alla cittadinanza di conoscere meglio una figura che ha operato nel paese in modo significativo dal 1866 al 1878 pur essendo più conosciuta altrove, ad esempio in Sicilia, la terra che l’ha accolta dopo la professione religiosa”.

Maddalena giunse a Montaldo nel 1866 con il diploma di maestra e in breve conquistò la stima e l’affetto di tutti. Donna concreta, aiutava i poveri, svolgendo un ruolo di “assistente sociale”.

La giornata di domenica 8 novembre avrà inizio con la messa delle 9, celebrata dal parroco di Andezeno e Montaldo, don Enrico Trombino, nella chiesa dei SS. Vittore e Corona. Una Figlia di Maria Ausiliatrice, ordine a cui apparteneva la beata Madre Morano, delineerà un breve profilo della sua biografia e delle opere, mentre Valeria Martano, presidente dell’associazione di volontariato Vita ed ex insegnante, presenterà brevemente l’attualità dell’impegno pedagogico della beata. Alle 10,30 davanti al Municipio, don Trombino benedirà la piazza. Alla presenza del sindaco Sergio Gaiotti, Emanuela Cardis, assessore alla Cultura del Comune, e Giovanni Varetto, presidente dell’associazione Montaldo Cultura, consegneranno ai diciottenni montaldesi una copia della Costituzione italiana.