Decreto Ristori: Forum Terzo settore-Acli-Arci, “al lavoro con il Governo per soluzioni condivise su circoli e luoghi associativi”

“Siamo fiduciosi che si possano trovare gli aggiustamenti necessari affinché tutti i circoli e i luoghi associativi possano continuare ad esercitare il ruolo di presidio sociale del territorio”. Questo il commento condiviso dalla portavoce del Forum Terzo settore, Claudia Fiaschi, dal presidente nazionale dell’Arci, Francesca Chiavacci, e dal presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, a seguito dell’incontro, via web, con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, sul tema dei circoli senza Partita Iva e dell’apertura dei circoli con bar sociali. Durante l’incontro – spiega una nota – Forum del Terzo settore, Arci e Acli hanno avanzato richieste in merito e sono state prefigurate ipotesi di lavoro per trovare soluzioni, a partire dall’inserimento di un Fondo dedicato nel Decreto Ristori.