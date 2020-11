Neonato in cassonetto a Ragusa: Ramonda (Apg23), “disponibili ad accoglierlo in una nostra casa famiglia”

“Siamo disponibili ad accogliere il neonato abbandonato a Ragusa. In una delle nostre case famiglia potrà ricevere l’affetto di un papà, di una mamma, di tanti fratelli nell’attesa che venga adottato”. Lo dichiara Giovanni Paolo Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, reagendo alla notizia del neonato abbandonato in un cassonetto della spazzatura ieri sera a Ragusa. La Comunità di don Benzi è presente anche nel territorio di Ragusa con una casa famiglia. “Faccio un appello a tutte le coppie e le mamme che non si sentono di continuare la gravidanza a causa delle difficoltà”, continua Ramonda: “Non abortite i vostri figli! Noi vi possiamo accompagnare per cercare di affrontare insieme tutte le difficoltà”. “Se non riuscite a tenerli con voi, allora ricorrete al parto in anonimato, date alla luce il bimbo in sicurezza ed altre famiglie se ne prenderanno cura”, conclude il presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII.