Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, morto il pro-vicario generale mons. Franco Alfieri

Morto, ieri, mercoledì 4 novembre, all’Ospedale di Latina, dove era stato ricoverato il 4 ottobre scorso, per Covid-19, mons. Franco Alfieri, pro-vicario generale della diocesi di Sessa Aurunca e attuale rettore della Basilica Minore di Santa Maria Incaldana, a Mondragone. Il sacerdote aveva 74 anni, con 49 anni di vita sacerdotale e una lunga e significativa esperienza in vari campi pastorali, culturali e sociali.

Era nato a Nocelleto di Carinola (Caserta), il 6 ottobre 1946, aveva frequentato il Seminario arcivescovile di Benevento ed era stato ordinato sacerdote, il 14 agosto 1971, a Sessa Aurunca. Dopo gli studi teologici, si era laureato in Storia e Filosofia all’Università “Federico II” di Napoli. Come docente ha insegnato Storia e Filosofia nei licei della provincia di Latina e di Caserta e anche alla Facoltà di Sociologia dell’Università di Cassino. Aveva ricoperto anche diversi incarichi pastorali, tra cui quello di segretario del Sinodo diocesano, direttore del Consiglio presbiterale, direttore dell’Ufficio scuola, primicerio della collegiata di San Giovanni Battista, vicario episcopale per la pastorale diocesana, delegato per la formazione del clero, delegato per le confraternite, proto-presbitero per i greco-cattolici di rito bizantino e vicario e provicario generale. Inoltre, è stato membro del Consiglio presbiterale italiano ed europeo e direttore della Scuola di formazione teologica diocesana. Diverse le sue pubblicazioni. L’ultima proprio una raccolta di poesie sul coronavirus, dal titolo “Virus, un mistero tenebroso”.

La diocesi di Sessa Aurunca ricorda “la sua preziosa testimonianza presbiterale e pastorale”. Le esequie di mons. Francesco Alfieri, a motivo delle attuali prescrizioni sanitarie, saranno celebrate, assente la salma, sabato 7 novembre, alle 18, nella basilica dell’Incaldana in Mondragone dal vescovo di Sessa Aurunca, mons. Orazio Francesco Piazza.