Diocesi: Cuneo e Fossano, on line il sito web del Sinodo

È consultabile on line il sito web del Sinodo delle diocesi di Cuneo e di Fossano. Un strumento, spiega una nota, “per essere aggiornati sulle attività” e “reperire materiali utili ad avviare la discussione e la condivisione nelle quattro assemblee territoriali: parrocchiali, zonali e nelle associazioni”. Su www.sinodocuneoefossano.it, infatti, vengono resi disponibili schede, post e video oltre che “provocazioni” sulle quattro tematiche scelte per il confronto e l’ascolto: i cambiamenti, la parrocchia, la fede e il prete. “Il Sinodo è un’occasione di ascolto, incontro e discernimento, proposto dal vescovo a tutti i fedeli, su quattro tematiche: i cambiamenti, la parrocchia, la fede, il prete”, si legge nella presentazione del sito: “È un’opportunità per cercare di sciogliere i nodi che impediscono cambiamenti autentici. Allo stesso tempo permette di allacciare nuovi legami, capaci di creare sinergie all’interno delle parrocchie, dei gruppi, della diocesi”.

In ciascuna sezione dedicata alle quattro tematiche sarà possibile, in una prima fase, interagire con la Segreteria rispondendo alle domande proposte in un questionario.