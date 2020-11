Coronavirus Covid-19: Ravenna, collaborazione per contenere la diffusione del virus nella casa per anziani “Don Carlo Cavina” di Lugo

La Congregazione delle Figlie di San Francesco di Sales e il Comune di Lugo (Ravenna) dichiarano la “concorde volontà” di “intraprendere ogni azione possibile per contenere, gestire e risolvere la situazione di emergenza creatasi” nella casa per anziani “Don Carlo Cavina” di Lugo. Lo comunicano con una nota congiunta, in seguito all’ordinanza “contingibile ed urgente” per motivi di igiene e sanità pubblica, inerente la diffusione del virus Sars-CoV-2 nella struttura, emessa in data 4 novembre 2020 dal sindaco di Lugo, Davide Ranalli.

Quella indicata è una “costante collaborazione reciproca e con l’Ausl Romagna, in modo da tutelare la salute delle persone coinvolte e salvaguardare il ruolo della Casa Don Carlo Cavina nel sistema di welfare di Lugo e della Bassa Romagna”.