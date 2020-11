Diocesi: Andria, in distribuzione il numero di novembre del mensile “Insieme” sull’impegno dei sacerdoti in tempo di Covid-19

“Far crescere la speranza” è il titolo del nuovo numero del mensile della diocesi di Andria “Insieme”, in distribuzione a partire da oggi, giovedì 5 novembre, in tutte le parrocchie e alcune librerie di Andria, Canosa e Minervino Murge. L’immagine di copertina riporta un bambino mentre innaffia un arcobaleno che emerge dal grigiore dei muri. “In questo tempo così preoccupante per l’andamento epidemiologico, il periodico diocesano intende – spiega don Gianni Massaro, vicario generale della diocesi e coordinatore del mensile Insieme – offrire un messaggio di speranza raccontando l’impegno dei sacerdoti che, nelle parrocchie, continuano a prendersi cura di tutti, soprattutto di chi è più fragile, alimentando la fiamma della fede e il calore della fraternità”. Nell’editoriale, il vescovo, mons. Luigi Mansi, ricorda “la chiamata universale alla santità” che consiste nell’impegno quotidiano “di vivere la nostra condizione di figli senza buttare nulla di ciò che ci capita nella vita”. “I santi sono i testimoni più autorevoli della speranza cristiana perché l’hanno vissuta in pienezza nella loro esistenza, tra gioie e sofferenze, attuando le Beatitudini evangeliche che sono la via della santità”. “Questo numero del giornale riporta – sottolinea don Massaro – le testimonianze di dirigenti scolastici e insegnanti che, nell’attuale clima di incertezze e di paure, stanno offrendo, con il proprio impegno, risposte concrete manifestando così totale fiducia nella scuola chiamata continuamente a rimodularsi. Intervengono anche alcuni alunni che esprimono il proprio punto di vista nonché i propri timori e speranze”.

Non mancano le pagine dedicate agli uffici pastorali e alle associazioni laicali che descrivono le diverse iniziative, promosse in buona parte online, che sono il segno di una vitalità pastorale mai venuta meno. Presenti anche altri temi di attualità, come legalità, migrazione, crisi economica, ecologia e rapporto Stato-Regioni. Intervistato anche il nuovo sindaco di Andria, Giovanna Bruno, eletto recentemente. Da sabato 14 novembre, il mensile “Insieme” sarà on line sul sito della diocesi.