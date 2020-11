Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute) firma nuova ordinanza con misure restrittive. “Scelte che comportano sacrifici, ma unica strada per piegare curva contagi”

“In queste settimane i contagi sono aumentati in modo imponente. Dobbiamo fare ogni sforzo per rallentarne la corsa. Per questo stasera (ieri sera per chi legge, ndr) ho firmato una nuova ordinanza con misure restrittive per le regioni che i nostri tecnici hanno individuato come quelle più a rischio”. Lo ha affermato, ieri sera, il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Il Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo agire in fretta e in modo deciso. Non c’è spazio per incertezze e polemiche. So che queste scelte comportano sacrifici e difficoltà, ma sono l’unica strada per piegare la curva. Uniti ce la faremo”, ha concluso Speranza.