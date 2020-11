Cultura e società: Fondazione Lanza, oggi secondo incontro on line del progetto “Etica civile: parole per la cittadinanza”

È in programma nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 novembre, il secondo appuntamento con i dialoghi civili proposti dalla Fondazione Lanza all’interno del progetto “Etica civile: parole per la cittadinanza”. L’incontro si svolgerà on line previa iscrizione, dalle 17.30 alle 19.30, e avrà come tema “Società civile: tra partecipazione inclusiva e solidarietà”.

Come coltivare una società civile che viva di quelle pratiche cui attinge un’etica civile? Come valorizzarne il contributo attivo e sinergico alla vita sociale, senza contrapporla allo Stato e alle sue istituzioni? Quali motivazioni etiche possono attivarsi in tal senso? Su questi interrogativi si confronteranno: Giovanni Grandi, docente Etica pubblica, Università di Trieste; Gregorio Arena, presidente Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà; Cinzia Canali, direttore Fondazione Zancan. Introduce e modera Giorgio Osti, Università di Padova, Fondazione Lanza.

“Etica civile: parole per la cittadinanza” è una proposta culturale della Fondazione Lanza di Padova che si articola in sette appuntamenti alcuni on line e altri in presenza dal 22 ottobre 2020 al 12 febbraio 2021. Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita ma previa iscrizione.

Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando eventi culturali 2020, vede la collaborazione di Padova Capitale del Volontariato 2020 – Centro Servizi Volontariato e come partner la diocesi di Padova, l’Istituto Barbarigo, la Fondazione Emanuela Zancan Onlus, la Fondazione Girolamo Bortignon per l’educazione e la scuola, la Fondazione Opera Achille Grandi – Centro Toniolo e il collegio universitario Gregorianum. Obiettivo promuovere una riflessione e un confronto per una rinnovata etica civile, quell’insieme di valori, atteggiamenti, ideali di corresponsabilità sociale e di collaborazione che danno senso all’appartenenza a una comunità locale, nazionale, europea o mondiale.