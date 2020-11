Focolari: LoppianoLab, sabato 7 novembre webinar su “Abitare le città, curare il pianeta” e “I giovani di The Economy of Francesco”

Sabato 7 novembre, Loppianolab torna con il terzo e ultimo webinar dedicato al centenario della nascita di Chiara Lubich, intitolato “Tessere relazioni, abitare la città, curare il pianeta”. In diretta su Zoom e YouTube alle 15.30, dall’Auditorium della cittadella internazionale di Loppiano (Fi), il webinar punta alle città “crocevia di risorse, ferite e sfide, specchio di quelle che percorrono il nostro mondo globalizzato e che la pandemia ha messo ancor di più in evidenza: disagio sociale, economia iniqua, crisi ecologica”, si legge in un comunicato. “Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, aveva una vera passione per le città che vedeva come potenziali luogo-laboratorio dove poter promuovere esperienze positive di fraternità da poter poi condividere in rete e moltiplicare in dimensioni più grandi”. Al webinar parteciperanno i sindaci Giulia Mugnai (Figline e Incisa Valdarno), Stefania Proietti (Assisi), Franco Ianeselli (Trento); Laura Gaggero, assessore del Comune di Genova, e Fabrizio Brignolo, già sindaco di Asti. Per l’occasione, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha voluto inviare un suo videomessaggio. L’evento sarà preceduto, alle 10, dal webinar “I giovani di The Economy of Francesco: segni di fraternità e proposte di una nuova economia”, con i giovani protagonisti di The Economy of Francesco (EoF); l’economista Luigino Bruni; Maria Gaglione e Francesca Giglio del comitato organizzatore. Il meeting sarà in diretta dal Polo Lionello Bonfanti, uno degli “hub” di EoF, dal 19 al 21 novembre. Per seguire i due webinar basta collegarsi al canale YouTube di Loppianolab o cliccare il link: https://bit.ly/3kRohq7.