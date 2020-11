Povertà educativa: Unicef, al via i 14 Forum territoriali del progetto “Lost in Education”

Prosegue, si arricchisce e si rinnova il progetto “Lost in Education”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, rivolto a 4.500 ragazzi e ragazze, 900 famiglie, 600 docenti e 255 attori sociali sul tema del contrasto alla povertà educativa minorile, con il lancio di 14 Forum territoriali on line e il lancio del nuovo video “Lost in Education. Costruire comunità educanti insieme”, che racconta le attività realizzate finora, l’importanza di rispondere concretamente alla povertà educativa e come e quanto la pandemia di Covid-19 abbia influito non solo sul presente, ma anche sul futuro dei nostri ragazzi. Il video sarà disponibile sul sito dell’Unicef.

Secondo l’Unicef Italia, “la nuova ondata di contagi da Covid-19 che sta investendo il nostro Paese ci ha fatto confrontare con nuove modalità di ascolto e partecipazione”. Per questo ha rinnovato il progetto “Lost in Education” rendendolo più virtuale e mettendo ancora più al centro i ragazzi. L’Unicef Italia ha l’obiettivo “di chiedere proprio ai ragazzi che futuro immaginano dopo la pandemia di Covid-19. Le loro osservazioni e proposte saranno strumento per tradurre tutta questa distanza in azioni concrete per contribuire, migliorare e avvicinare le nostre società e per costruire patti educativi territoriali”.

Domani 6 novembre si terrà il primo dei 14 Forum territoriali on line: luoghi di incontro e confronto tra ragazzi, docenti, famiglie, agenzie educative, attori del Terzo settore, del profit, enti pubblici e realtà che si occupano di minorenni, a livello territoriale. All’interno dei Forum si attiveranno Tavoli di partecipazione attiva, in cui scambiare buone prassi e individuare strategie comuni alle situazioni di povertà educativa o di disagio sociale. Al centro delle discussioni nei tavoli sarà il Manifesto “The future we want”, l’Agenda dei ragazzi e delle ragazze per il futuro post Covid-19 delle proprie comunità educanti; e la Mappa di comunità educanti, esito del lavoro di mappatura dei ragazzi e delle ragazze dei luoghi, fisici e simbolici; degli enti e/o associazioni che considerano “educanti”: una mappa territoriale, che potrà essere base per l’avvio di un processo collettivo verso patti educativi territoriali.

Tutti i forum saranno on line in diretta streaming sul canale YouTube di Unicef Italia e il profilo Facebook di Arciragazzi nazionale: il calendario di tutti i webinar si può trovare su www.unicef.it/lostineducation.