Povertà: Vises e Banco Alimentare Lazio, insieme nella lotta alla fame

Vises, ong di riferimento di Federmanager, e Banco Alimentare del Lazio insieme nella lotta contro la fame. È questo il senso di un accordo tra i due enti stipulato in questi giorni che prevede il supporto dei manager volontari di Vises per rendere più efficaci e incisive le attività del Banco Alimentare contro fame ed emarginazione sempre più crescenti a causa della pandemia. “Dall’inizio della pandemia – commenta Giuliano Visconti, presidente del Banco Alimentare del Lazio – abbiamo registrato un incremento di quasi il 40% del numero di assistiti, arrivando a sostenere in alcuni momenti della crisi oltre 100mila poveri. A fronte di questa situazione, abbiamo ritenuto necessario rafforzare la nostra struttura interna da un punto vista gestionale, chiedendo il supporto di Federmanager Roma e dei manager volontari di Vises che si impegneranno con noi nella lotta allo spreco e alla povertà e con la loro professionalità contribuiranno a irrobustire la nostra opera”. “Mettere a disposizione il capitale di competenze dei nostri manager volontari – afferma Rita Santarelli, presidente di Vises onlus – ci consente di offrire una risposta efficace e sostenibile nel tempo per i bisogni sociali emergenti e diffondere, attraverso una cultura manageriale responsabile, nuovi modelli di sviluppo più inclusivi e solidali”. Secondo Giacomo Gargano, presidente di Federmanager Roma, “bisogna riconoscere il ruolo fondamentale del Terzo Settore ma occorre uno sforzo congiunto per arginare la crisi in vista della ripresa socio – economica del nostro territorio. Grazie alla sinergia tra Federmanager Roma e Vises onlus, con numerosi colleghi volontari di Vises abbiamo raccolto prontamente l’Sos del Banco Alimentare del Lazio offrendo un supporto concreto rispetto ad un’emergenza, quella del fabbisogno alimentare, destinata ad acuire le condizioni di povertà delle fasce più deboli della popolazione”.