Coronavirus Covid-19: Rieti, tensostruttura allestita al Pass di Amatrice

Allestite 4 tensostrutture riscaldate presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti e il Pass, il Posto di assistenza socio- sanitaria, di Amatrice allo scopo di ridurre la pressione sui presidi ospedalieri e i Pronto Soccorso. L’allestimento, riferisce il sito andareoltre.org, promosso dalla diocesi di Rieti per raccontare la ricostruzione post-sisma 2016, è stato realizzato grazie agli Alpini del 9 Reggimento dell’Aquila della Brigata Alpina Taurinense. Delle 4 tensostrutture modulari riscaldate 7 metri per 5 metri, tre sono state allestite in prossimità del Pronto Soccorso dell’ospedale de’ Lellis di Rieti e una in prossimità del Pass di Amatrice. L’installazione delle tensostrutture è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio e le Forze armate nell’ambito del progetto di supporto alla Sanità nazionale, voluto dal Ministero della difesa.