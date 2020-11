Minori: Roma, giovedì s’inaugura il centro “Fonte di Ismaele” di Medicina Solidale e Dorean Dote

Giovedì 19 novembre, alle ore 16, in via Chiovenda Snc (Angolo via Palmiro Togliatti a Roma), si terrà l’inaugurazione del centro “Fonte di Ismaele” dedicato al sostegno e all’ascolto delle persone di età minore, opera realizzata dall’Istituto di Medicina Solidale e dall’associazione Dorean Dote con il sostegno dell’Elemosineria Apostolica.

“Il nome ‘Fonte di Ismaele’ – precisa una nota di medicina Solidale – vuole ricordare un tema caro a padre Paolo Dall’Oglio – di cui si celebra oggi il compleanno – che vedeva nell’esclusione di Ismaele una situazione esistenziale in cui ‘Dio si era reso presente dandogli l’acqua necessaria per attraversare il deserto’. Oggi troppi ‘piccoli Ismaele’ sopravvivono nel deserto delle periferie delle nostre città”.

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, il card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, mons. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino e presidente dell’associazione Dorean Dote, Lucia Ercoli, coordinatrice dell’Istituto di Medicina Solidale, Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Maria Teresa Bellucci, membro della Commissione parlamentare infanzia e adolescenza, Veronica Mammì, assessora al Sociale di Roma Capitale, Francesca Danese, presidente del Forum del Terzo Settore del Lazio, e Francesca Dall’Oglio, sorella di Padre Paolo Dall’Oglio.

Tutto l’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook “Istituto di Medicina Solidale”.