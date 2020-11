Formazione: Hillary Clinton inaugura anno accademico della Scuola di governance transnazionale di Fiesole

Sarà Hillary Clinton ad aprire ufficialmente l’anno accademico della Scuola di governance transnazionale presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole giovedì 19 novembre. In una diretta streaming fruibile al pubblico (https://www.youtube.com/watch?v=pbq-whu28_o), la ex segretaria di Stato americana risponderà alle sollecitazioni di Alexander Stubb, che dirige la Scuola, degli studenti del master e docenti. I temi che saranno affrontati, dice una nota, andranno “dalle questioni geopolitiche, alla pandemia Covid-19 e alla leadership delle donne”. La scuola di Fiesole ha come obiettivo di offrire “insegnamento e formazione di alto livello su metodi, conoscenze, abilità e pratiche di governance” rispetto a un contesto in cui il processo decisionale trascende sempre più i confini nazionali.