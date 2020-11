Papa Francesco: nuovi membri della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli

Nuove nomine alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. Il Papa – rende noto la Sala Stampa della Santa Sede – ha nominato membri del citato dicastero pontificio i cardinali: Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso; José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa; i monsignori Joseph Marino, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica; George Antonysamy, vescovo di Madras and Mylapore e vescovo titolare di Sulci con titolo personale di Arcivescovo. Completano l’elenco José María Calderón, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie di Spagna; padre Antonio de Jesús Mascorro Tristán, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie di Messico; Godefroid ManugaLukokisa, direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie della Repubblica Democratica del Congo.