Coronavirus Covid-19: Irlanda, domenica 22 novembre messa per i morti dell’epidemia dal santuario mariano nazionale di Knock

Una messa in suffragio di tutti coloro che sono morti a causa del Covid-19 nel 2020 sarà celebrata domenica 22 novembre da mons. Michael Neary, arcivescovo di Tuam, alle 12 presso il santuario mariano nazionale nella basilica di Nostra Signora Regina del Cielo, a Knock. A causa delle misure anti Covid-19, la messa sarà trasmessa in diretta sul sito knockshrine.ie e alle 14.15 sul canale Rté News. “Nonostante la tristezza, la paura e l’incertezza che abbiamo sperimentato quest’anno”, dice l’arcivescovo, “Dio, come un pastore, raduna il suo popolo, dà da mangiare agli affamati, guarisce i feriti e rende forti i deboli. Nel mese di novembre, mentre ricordiamo tutti coloro che sono morti in tutta l’isola d’Irlanda a causa del Covid-19, sperimentiamo la cura del pastore per coloro che li piangono. La nostra messa sarà offerta per l’eterno riposo delle loro anime. Possa il Signore misericordioso benedire e confortare tutti coloro che sono in lutto in questo momento”.