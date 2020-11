Coronavirus Covid-19: Fondazione Arché, oggi un incontro con Galli dell’Ospedale Sacco per fare il punto sulla pandemia

Fondazione Arché ospita oggi Massimo Galli, ordinario di Malattie Infettive alla Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco, per fare il punto sulla situazione della pandemia in Italia e evidenziare le contromisure da adottare nella propria vita personale e negli ambiti lavorativi.

L’incontro sarà, ovviamente, in remoto e sarà trasmesso sulle pagine social di Fondazione Arché, a beneficio non solo degli operatori e delle operatrici ma anche della cittadinanza tutta che potrà seguire l’intervento di Galli oggi, martedì 17 novembre, a partire dalle 14.

“Tre motivi ci hanno spinto a organizzare questo incontro. Il primo è una questione di vicinanza non solo geografica ma di intensa collaborazione dell’Ospedale Sacco con le realtà del territorio: CasArché si trova, infatti, a Quarto Oggiaro, a poco più di due chilometri dall’Ospedale, in prima linea nell’affrontare la prima e la seconda ondata del contagio”, dice padre Giuseppe Bettoni, presidente di Fondazione Arché, che sottolinea, in secondo luogo, come ci sia, nell’ambito della formazione prevista dalle normative nazionali, “la necessità di avere delle informazioni sul Covid-19 da una fonte autorevole e in prima linea come Galli”.

Infine, padre Giuseppe Bettoni non esita a sottolineare come “l’intervento di oggi di Galli nasca anche come l’ennesima iniziativa di un’organizzazione del Terzo Settore che in questi mesi, pur essendo stata lasciata sola a operare, ha sempre continuato il proprio servizio”.

Fondata nel 1991 da padre Giuseppe Bettoni, Fondazione Arché onlus si prende cura di bambini e famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura.