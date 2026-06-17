Diocesi: mons. Caiazzo (Cesena-Sarsina) ai maturandi, “continuate a sognare in grande”

“L’esame di maturità che vi accingete ad affrontare è un rito di passaggio obbligato che porta con sé tante emozioni diverse”. Con queste parole l’arcivescovo di Cesena-Sarsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, si rivolge agli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di Stato, invitandoli a vivere questa tappa come parte di un più ampio cammino di crescita umana e personale. Nel messaggio ai maturandi, il presule ricorda che “la soddisfazione nasce soprattutto quando ciò che si raggiunge è frutto di impegno, di determinazione” e sottolinea l’importanza di essere “protagonisti della propria vita e non spettatori passivi”. Lo sguardo si allarga poi alle sfide del presente, segnato dalle trasformazioni tecnologiche e dall’intelligenza artificiale, che rappresentano “qualcosa di straordinariamente grande”, ma il cui valore dipende dall’uso che se ne fa. Citando Papa Leone XIV, mons. Caiazzo richiama la necessità di scegliere un progresso autenticamente umano: “La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme”. Ai giovani l’augurio di affrontare il futuro “da persone nuove e consapevoli, da ricercatori instancabili della verità”, senza rinunciare ai propri sogni. “Continuate a sognare in grande”, esorta l’arcivescovo, ricordando che “il mondo ha bisogno di voi! Attende il vostro contributo perché la società cresca in bellezza, cultura e in scoperta di novità”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /