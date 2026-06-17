Card. Camillo Ruini: vescovi lucani, “grati al Signore per il dono di questo Pastore schietto e tenace”

“L’Arcivescovo Metropolita e Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata si unisce al cordoglio di Papa Leone e di tutta la Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, già presidente della Cei e Vicario di Roma. Lo affida insieme ai Vescovi di Basilicata e al popolo di Dio al Signore della Misericordia, che lo ha chiamato a godere la luce del suo volto. Una vita spesa nella coerenza credibile al servizio del Vangelo”. Così i vescovi lucani in un messaggio per la morte del card. Camillo Ruini. “Guidò la Chiesa italiana con profondo senso della storia e coraggiosa lungimiranza. Attento alle domande profonde che gravitano nel cuore umano, difese con consapevolezza quella “verità che ci fa liberi” e che riempie il cuore di gioia. Custodì con affetto e senso dell’obbedienza il legame con il Papa, aiutandolo a servire quella carità che è forma dell’unità. L’Arcivescovo ha ricordato personalmente il compianto Cardinale Ruini che nel 1995 lo accolse e lo presentò a san Giovanni Paolo II come il Parroco più giovane di Roma. Grati al Signore per il dono di questo Pastore schietto e tenace, lo affidiamo nelle mani del Risorto perché consegni a lui il premio per le sue fatiche”.

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