Card. Camillo Ruini: Dziwisz, “ha cercato sempre il bene della Chiesa”

“Un instancabile servitore della Chiesa e del Vangelo”. Così il card. Stanislaw Dziwisz, in un lettera-testimonianza, definisce il card. Camillo Ruini. “Desidero rendere grazie al Signore per il lungo e generoso ministero del cardinale Camillo Ruini, segnato da una dedizione totale alla Chiesa, da un amore sincero per il successore di Pietro e da un costante impegno per il bene e l’unità del popolo di Dio”, scrive l’ex segretario particolare di Giovanni Paolo II. “Nella sua responsabilità di vescovo di Roma e nella missione della presidenza della Conferenza episcopale italiana – si legge ancora nella lettera – egli ha cercato sempre il bene della Chiesa, con chiarezza di fede, fedeltà al magistero e profondo senso del dovere e responsabilità pastorale”. “Ricordo con gratitudine – sottolinea il porporato – la sua collaborazione fedele con Papa Giovanni Paolo II, a cui fu vicino in momenti decisivi per la vita della Chiesa e della società, sempre animato dal desiderio di testimoniare il Vangelo nel cuore degli uomini e del mondo”.

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