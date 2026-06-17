Card. Camillo Ruini: Fuci, “figura centrale nella storia ecclesiale dell’Italia, punto di riferimento del cattolicesimo impegnato al servizio di cittadinanza attiva e politica”

“La figura del cardinale Ruini è stata centrale nella storia ecclesiale dell’Italia, punto di riferimento del cattolicesimo impegnato al servizio della cittadinanza attiva e politica”. Lo afferma la Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) in una nota, unendosi “nella preghiera per il cordoglio della morte del cardinale Ruini”. “Presidente della Cei (1991-2007) in un periodo delicato, il card. Ruini è stato in grado di mediare tra le diverse anime politiche e associative del cattolicesimo italiano, spronando sempre ad agire in piena comunione con la Chiesa cattolica e in risposta alle esigenze di testimonianza contemporanee”, prosegue la nota. “Come Fuci, testimoni del suo servizio nella Chiesa e nella società, facciamo nostre le parole del presidente della Cei, card. Zuppi: ‘Lo ricordiamo con riconoscenza per la vita spesa al servizio del Vangelo, della Chiesa di Roma e della Conferenza episcopale italiana’”.

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