Papa a Marsiglia: card. Aveline, al memoriale dei morti in mare, incontro con i migranti e le associazioni di Briançon

A Marsiglia, Papa Francesco incontrerà anche alcuni migranti giunti n Francia attraverso la “via alpina” che passa per Briançon. Ad annunciarlo è stato ieri il card. Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia, prendendo la parola alla conferenza stampa di presentazione degli Incontri Mediterranei che si sono aperti ieri, domenica 17 settembre, e si concluderanno domenica 24 settembre. Papa Francesco arriverà venerdì 22 settembre nel pomeriggio. Al Sir, la diocesi conferma che l’incontro con i migranti si svolgerà venerdì quando il Santo Padre si recherà presso il Memoriale dedicato ai marittimi e ai migranti morti in mare per un momento di raccoglimento. Qui, fa sapere la diocesi, con il papa ci saranno anche “le associazioni impegnate a soccorrere i migranti in mare e in montagna, in particolare a Briançon”. La cittadina si trova sul confine italo-francese ed è meta di passaggio di migranti che per sfuggire ai controlli francesi, si cimentano su sentieri pericolosi in alta quota, cercando di passare il confine. Una via difficilissima a causa anche delle temperature bassissime. I migranti che sono riusciti a percorrerla, avranno modo di raccontare le loro condizioni di vita difficili al Santo Padre, ha detto ieri il cardinale.