Marocco e Libia: Da Ros (Società di San Vincenzo De Paoli), “vicini alle popolazioni colpite dal sisma e dall’alluvione per offrire il nostro sostegno”

“A nome di tutta la Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv desidero esprimere la nostra solidarietà alle popolazioni di Marocco e Libia colpite da un terribile sisma e da una catastrofica alluvione: siamo vicini a tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo per queste calamità che hanno distrutto tanti sogni, tante speranze, ma soprattutto troppe vite umane. Il nostro cuore si rivolge anche ai cittadini marocchini e libici che vivono in Italia ed in questo momento sono angosciati per i propri familiari rimasti in patria. La Società di San Vincenzo De Paoli, che da sempre è accanto a chi soffre e chi vive le difficoltà, oggi più che mai vi è vicina, con affetto e premura, pronta ad ascoltare i vostri bisogni”. Lo scrive, in un messaggio, Paola Da Ros, presidente della Federazione nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Odv alle popolazioni colpite da sisma, Marocco, e alluvione, Libia.

“Libia, Marocco e Italia sono Paesi vicini, che sorgono su due sponde opposte di uno stesso mare. Un mare che troppo spesso ci divide e ci lascia nell’illusione che quello che accade da un lato non possa influenzare quanto avviene dall’altra parte. I più alti valori che i nostri popoli condividono sono la carità, l’amicizia, il perdono, la cooperazione per il bene comune, l’aiuto a tutti coloro che si trovano in qualsiasi tipo di necessità”, ricorda Da Ros.

“Il nostro pensiero, in questo momento, non può non andare anche ai tanti migranti ed al loro difficile cammino. A tutti coloro che soffrono desideriamo manifestare il nostro affetto. A tutti coloro che hanno perso qualcuno o qualcosa vorremmo donare la nostra luce di speranza. Ed è facendo appello a questi sentimenti che vi auguriamo di poter riprendere al più presto il cammino e ricostruire strutture ed esistenze.

La Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv è in costante contatto con le altre realtà della rete internazionale della Famiglia Vincenziana per offrire il proprio sostegno alle popolazioni colpite”.