Tempo del Creato: Savona-Noli, a Cogoleto inaugurazione di tre panchine dedicate alle vittime di mafia e agli operatori di pace

La parrocchia Santa Maria Maggiore di Cogoleto (Ge), Pax Christi e la Comunità San Benedetto al Porto di Genova organizzano due giornate di preghiera e azione dal titolo “Che la Giustizia e la Pace scorrano” in concomitanza con il Tempo del Creato, periodo di grazia che la Chiesa cattolica offre all’umanità dal 1° settembre, Giornata mondiale di preghiera per la Cura del Creato, al 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, per rinnovare il suo rapporto con il Creatore e il creato mediante la conversione e l’impegno comunitario.

Mercoledì 20 settembre, alle 15.30 presso le comunità di Pratozanino, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino presiederà la messa, seguita alle 16.45 in zona Arrestra (lato mare) dall’inaugurazione di una panchina dedicata alle vittime innocenti di tutte le mafie; saranno poi letti alcuni brani del saggista trentino Alexander Langer. Venerdì 29 settembre alle 10.30 nei pressi del punto d’incontro “Don Andrea Gallo”, in via Frankenbergen 2, in località Beuka, saranno inaugurate due panchine: una dedicata agli operatori di pace e a don Luigi Bettezzi, l’altra alle vittime di mafia. A seguire saranno letti testi dell’arcivescovo cattolico brasiliano Hélder Pessoa Câmara.

“Nel mese della cura e della custodia del Creato ripensiamo al suggerimento del vescovo Marino nella lettera pastorale del 2022 ‘A metà del cammino’ – dicono gli organizzatori –: ‘Martin Heidegger indica tre possibili scelte per chi si è perduto nel bosco: puoi tornare indietro, ripercorrendo le tue stesse impronte; andare avanti, confidando di ritrovare il sentiero interrotto; fermanti ad ascoltare i rumori del bosco e sperare che un raggio di luce filtri tra i rami e indichi il cammino’”.