Cristiani perseguitati: Acs, rapito sacerdote in Nigeria. Appello per la sua liberazione

Un altro rapimento di un sacerdote in Nigeria. Don Marcellinus Obioma Okide è stato infatti rapito ieri, 17 settembre, intorno alle 17 mentre percorreva la strada Eke-Egede-Affa. Il sacerdote cattolico era diretto verso la sua parrocchia di St. Mary Amofia-Agu Affa. La diocesi di Enugu, cui il religioso appartiene, ha rivolto un invito alla preghiera auspicando la celere liberazione del sacerdote. Lo riferisce Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) che, in una nota, “a fronte dell’ennesimo attacco al clero nigeriano”, rinnova “l’appello affinché le forze di polizia intensifichino gli sforzi per restituire don Okide alla propria comunità e per assicurare quanto prima alla giustizia i responsabili. E proteggere le comunità cristiane sempre più vittime di feroci azioni criminali”.