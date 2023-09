Terremoto provincia Firenze: Protezione civile, dalle verifiche non risultano feriti ma solo danni lievi

In seguito all’evento sismico registrato questa mattina alle 05.10, con epicentro in provincia di Firenze, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile sono stati segnalati nell’area interessata solo lievi danni ad alcune strutture. A scopo precauzionale sono state effettuate evacuazioni così da consentire il prosieguo delle verifiche da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali. Non sono stati segnalati danni a persone. Lo riferisce in una nota, diffusa poco fa, il Dipartimento della Protezione civile.