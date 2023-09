Athletica Vaticana: agli Europei di Pescara e alla Maratona di Berlino. Il 20 settembre benedizione e inaugurazione della “Casa dello sport”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Campionati europei a Pescara per atleti over 35, la storica Maratona di Berlino e la benedizione della nuova sede operativa a Palazzo San Calisto: tra il 20 settembre e il 1° ottobre Athletica Vaticana sarà in pista e in strada per rilanciare con i fatti la visione sportiva – inclusiva, fraterna, solidale – di Papa Francesco in una Europa che sta conoscendo tempi di guerra. Per testimoniare che lo sport autentico potrebbe essere un antidoto alle violenze perché è esperienza di dialogo, riconciliazione e pace che non esclude nessuno.

Sei rappresentanti di Athletica Vaticana parteciperanno agli Europea Masters Athletics Championship a Pescara. Mercoledì 20 settembre, alle 17.30, prenderanno parte alla cerimonia di apertura. In accordo con le autorità sportive europee, è la seconda partecipazione degli “atleti del Papa”, dopo l’esordio nel 2022 ai Campionati Europei over 35 di atletica leggera. Tra il 21 settembre e il 1° ottobre saranno al via Fabio Appetecchia e Paolo Piersanti (100 e 200 metri), Emiliano Morbidelli (10km su strada), Mario Sanelli e Mirko Taliani (mezza maratona) e Giuseppe Zapparata (110 ostacoli). Gli Europei a Pescara sono una manifestazione nel segno autentico della fraternità e dei valori sportivi, con 61 Stati rappresentati (4.800 gli iscritti) e la partecipazione davvero significativa anche di atlete e atleti da Argentina, Barbados, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Corea del sud, Giappone, India, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Portorico, Sri Lanka, Sud Africa, Thailandia, Tunisia e Stati Uniti d’America.

Domenica 24 settembre saranno 4 i rappresentanti di Athletica Vaticana a Berlino per correre la prestigiosa Maratona su invito dell’Ambasciata della Germania presso la Santa Sede che, fin dalla nascita dell’associazione polisportiva vaticana, sostiene questa partecipazione, insieme anche alla Nunziatura apostolica a Berlino. Al via saranno Samuel Anderson, Carlo Pellegrini, Mario Sanelli e Mirko Taliani.

E da mercoledì 20 settembre la comunità di Athletica Vaticana aprirà le porte della sua sede operativa a Palazzo San Calisto. Il rito di benedizione sarà presieduto alle 18.30, dal card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, al quale il Papa nella Costituzione apostolica Praedicate evangelium ha affidato la cura dello sport. Sarà l’occasione anche per presentare il “pellegrinaggio sportivo” ad Assisi (3-5 novembre), in occasione della San Francesco Marathon con tutti i risvolti spirituali (Messa del Maratoneta accanto alla Porziuncola e benedizione agli sportivi italiani da piazza San Francesco anche nel ricordo della testimonianza di Gino Bartali) e solidali (gli incontri con i ragazzi con disabilità nell’Istituto Serafico e con i più poveri nella Casa di accoglienza Papa Francesco).