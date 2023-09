Consiglio d’Europa: presidenti dei Parlamenti europei si riuniscono a Dublino. Guerra, democrazia, rappresentanza i temi del confronto

Appuntamento a Dublino per il 28 e 29 settembre per le presidentesse e i presidenti dei Parlamenti dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e di numerosi Paesi partner, osservatori e vicini, e di assemblee interparlamentari. L’evento si svolge ogni due anni, su iniziativa dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Pace), alternandosi tra Strasburgo e la capitale di uno Stato membro. Arriveranno a Dublino oltre 60 presidenti o vicepresidenti e circa 400 delegati che, nell’emiciclo dell’Oireachtas, discuteranno di tre temi di fondo: le conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e il ruolo dei parlamenti nazionali nella ricostruzione dell’Ucraina; le sfide della democrazia rappresentativa in tempi di instabilità; uguaglianza e diversità nella rappresentanza pubblica: la partecipazione dei giovani, delle donne e dei gruppi etnici e sociali in quanto membri dei Parlamenti. Ad aprire i lavori saranno i responsabili delle istituzioni irlandesi, il presidente dell’Apce, Tiny Kox, e la segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić. Altri due eventi si svolgeranno nei giorni dell’Assemblea: una conferenza sul tema “Incitamento all’odio e minacce di violenza contro i rappresentanti eletti” e un pranzo di lavoro tra le presidentesse. L’evento potrà essere seguito in diretta (sito della conferenza: pace.coe.int/fr/pages/2023confpres).