Televisione: Rai, svelata l’offerta di cinema e serie per l’autunno. De Maio, “non è un riempitivo”

“Vorrei che il cinema non fosse visto come un ‘riempitivo’ tra un programma e l’altro, ma arrivasse ad avere un proprio spazio in palinsesto, riconoscibile”. Così Adriano De Maio, nuovo direttore della divisione Cinema e Serie Tv Rai, presentando l’offerta autunnale del servizio pubblico. Il direttore, indicando il mercoledì come giorno scelto per il grande cinema – al via dall’11 ottobre con il titolo hollywoodiano “House of Gucci” di Ridley Scott –, ha sottolineato: “Per l’appuntamento abbiamo creato una nuova sigla, richiamando il modello ‘Lunedì Film’ che vedeva la collaborazione tra gli Stadio e Lucio Dalla. In futuro, dopo Sanremo, vorremmo selezionare tre brani del Festival da abbinare alla nuova sigla”. De Maio ha poi aggiunto: “Il cinema è una didascalia del nostro presente e ci può aiutare a riflettere su molti avvenimenti. Faremo infatti una programmazione dedicata, con delle giornate legate a dei grandi temi”.

Nel corso della conferenza nella sede Rai di viale Mazzini, presentati dunque alcuni filoni: dal focus sulla Giornata per le vittime dell’immigrazione (3 ottobre) – tra i titoli il restauro “Il cammino della speranza” (1950) di Pietro Germi e “Nour” (2019) di Maurizio Zaccaro – al ciclo “Bread and Brexit”, composto da ben 14 film del maestro del cinema britannico Ken Loach sul tema dei diritti dei lavoratori. Si parte con “Io, Daniel Blake” il 19 settembre. E inoltre, un omaggio al regista hollywoodiano Billy Wilder con il ciclo “A qualcuno piace Billy”: tra i film selezionati “Arianna” (1957), “L’appartamento” (1960) e “Irma la dolce” (1963). Il 23 settembre verrà ricordata l’attrice Anna Magnani in occasione dei 50 anni dalla morte: in onda il restauro del film “Bellissima” (1951) di Luchino Visconti.

Il direttore De Maio ha comunicato che “tornerà anche l’appuntamento ‘Film Dossier’ sui grandi temi dell’attualità, introdotto da Federica Sciarelli. Allo studio ancora la collocazione in palinsesto, ma sarà in prima serata”. Sempre De Maio ha ribadito che la Rai incoraggia e sostiene il cinema italiano. Presente in sala l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco che, sottolineando il valore della sinergia tra le strutture Rai, ha chiosato: “Mi dispiace quando sento dire che il cinema italiano non va bene in sala. I dati però ci dicono il contrario. Forse a soffrire sono stati i piccoli film, ma nel complesso i titoli italiani della passata stagione sono andati benissimo”.

Nel panel Rai sono intervenuti, inoltre, la regista Giulia Steigerwalt, David di Donatello e Nastro d’argento 2023, che ha presentato la sua opera prima “Settembre” in onda il 3 novembre; l’attore francese Mehdi Nebbou, coprotagonista della serie poliziesca “Morgane. Detective geniale”, che debutterà su Rai Uno con la terza stagione martedì 19 settembre; e Giuseppe Pirozzi, attore della serie “Mare fuori”, che ha parlato del film “Il bambino nascosto” di Roberto Andò, in calendario il 17 novembre.