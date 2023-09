Tempo del Creato: Brescia, nel pomeriggio presentazione dei “Cantieri del bello” realizzati nella zona Ovest della città

Nell’ambito del “Tempo del creato”, verranno presentati nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 settembre, a Brescia, i “Cantieri del bello” realizzati nella zona Ovest della città grazie al progetto nazionale “Custodi del Bello” rivolto a persone con fragilità italiane e straniere, che grazie alla cura di aree pubbliche come parchi, giardini, strade e piazze vengono reinserite nella comunità e nel mondo del lavoro. “Anche nella città Brescia – viene ricordato in una nota –, dal 2021 è attiva l’esperienza di ‘Custodi del bello’, nata dalla collaborazione tra Fondazione Opera Caritas San Martino, Comune di Brescia, Associazione Dignità e lavoro, Cooperativa Essere, Cooperativa sociale Kemay, parrocchie e Consigli di quartiere, anche grazie al sostegno di Fondazione Azimut onlus e di Fondazione Beppino Vismara”. Negli ultimi due anni sono diversi i “Cantieri del bello” attivati in questi nelle quattro zone delle città (Est, Nord, Ovest, Sud).

A presentare i “Cantieri del bello” realizzati nella zona Ovest, consegnare i certificati di partecipazione ai beneficiari del progetto e presentare le novità della prossima annualità di “Custodi del bello Brescia” dalle 17 in prossimità del monumento dei Caduti interverranno Valter Muchetti, assessore con delega ai Lavori pubblici, alla sicurezza e alla Polizia locale, alla Protezione civile e alla partecipazione del Comune di Brescia, Marco Danesi, vicedirettore di Caritas diocesana di Brescia e portavoce di “Custodi del bello Brescia”, Michele Bordin, presidente di Cooperativa Essere, Carlotta Corradi, executive director di Fondazione Azimut.