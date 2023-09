Formazione: Greenaccord onlus, domani a Roma il corso su “Sinodo” e “comunicazione”

“Il Sinodo interroga la comunicazione. La comunicazione interroga il Sinodo”: è il titolo del corso che promuove Greenaccord onlus il 19 settembre a Roma, presso la Sala Giubileo della Lumsa. I lavori inizieranno alle 9.30 con la prima sessione dedicata a “Il Sinodo sulla sinodalità”. Modera Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione. Sul tema “Da evento a processo. Riflessioni introduttive” interviene il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo; de “Il programma e la metodologia” parleranno padre Giacomo Costa e don Riccardo Battocchio, segretari speciali del Sinodo. “Elementi distintivi per una Chiesa ‘popolo di Dio’” sarà il tema affrontato da don Dario Vitali, professore ordinario presso l’Università Gregoriana.

La seconda sessione su “Le domande aperte” inizia alle 11 ed è moderata da Silvia Guidi, giornalista de L’Osservatore Romano. Padre Hyacinthe Destivelle, officiale del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani, interviene su “Un rinnovato impegno ecumenico per una Chiesa realmente sinodale?”; suor Nadia Coppa, presidente dell’Uisg, su “Quali strumenti e spazi per essere sale e luce?”; suor Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo, su “Come condividere doni e compiti a servizio del Vangelo?”; mons. Luis Marín de San Martín, sottosegretario del Sinodo, su “Quali processi, strutture e istituzioni per una partecipazione ‘adulta’ alla vita della Chiesa?”; il card. Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, su “Come e perché il Sinodo interroga i due Codici?”.

Nel pomeriggio la terza sessione su “Il supporto per i giornalisti”, al via alle 15, viene moderata da Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei. Romilda Ferauto, Senior Advisor del Dicastero per la Comunicazione, parla di “Comunicare il Sinodo”; Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana, di “Media Relation e ruolo della Sala Stampa vaticana”; Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione, de “Il contributo dei media vaticani”; don Walter Insero, professore presso la Pontificia Università Gregoriana, di “Sinodo e social media”; mons. Lucio Adrián Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione, del tema “Per un Sinodo digitale”.

Modera la quarta e ultima sessione – “Un Sinodo nel rispetto della Laudato si’” – Christiana Ruggeri, giornalista del Tg2, a partire dalle 17. Walter Ganapini, coordinatore del Comitato scientifico del progetto per la sostenibilità della basilica di S. Pietro, interviene su “Gli eventi ecclesiali alla luce della Laudato si’”, mentre Simona Roveda e Simone Molteni, rispettivamente direttore della Comunicazione e direttore scientifico di LifeGate, parleranno di “Celebrare il Sinodo ad impatto zero?”.