Diocesi: Nocera-Sarno, con l’allestimento di due librerie nei reparti di Pediatria degli ospedali “Umberto I” e “Martiri di Villa Malta di Sarno” si conclude “Sorrisi in corsia”

(Foto: diocesi di Nocera Inferiore-Sarno)

Con l’allestimento di due librerie nei reparti di Pediatria degli ospedali “Umberto I” di Nocera Inferiore e “Martiri di Villa Malta di Sarno”, in provincia di Salerno, si conclude l’iniziativa “Sorrisi in corsia”.

Il progetto è il frutto del “Maggio diocesano della Cultura” promosso da Mensile Insieme, Museo diocesano San Prisco, Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno.

Grazie ai contributi dei partner della rassegna culturale primaverile e alle realtà editoriali Città Nuova Editrice, Editrice Ave, Elledici, D’Amato Editore, La Città, Mondadori Book Store Nocera, Punto Famiglia, San Paolo, la diocesi di Nocera Inferiore-Sarno realizza il progetto che promuove la vicinanza e l’accompagnamento dei bambini ammalati attraverso la lettura.

Una prima libreria è stata allestita e resa disponibile all’ospedale di Nocera Inferiore. Domani mattina, martedì 19 settembre, sarà consegnata la seconda libreria al reparto di Pediatria dell’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno.

L’appuntamento è alle 10.30 presso il presidio ospedaliero sarnese. Saranno presenti il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, e il direttore sanitario di presidio, Maurizio D’Ambrosio, oltre ai responsabili del reparto di Pediatria.